Число заразившихся коронавирусом в Португалии превысило 9 тыс.

ТАСС, 2 апреля. Число инфицированных новым коронавирусом увеличилось в Португалии за сутки на 783, до 9 034. Об этом в четверг сообщил телеканал CIK со ссылкой на Главное управление здравоохранения страны.

По его данным, число смертей в стране за сутки возросло со 187 до 209. Выздоровели 68 человек. Наибольшее число заболевших выявлено на севере страны.

В четверг Собрание республики (однопалатный парламент) Португалии одобрило продление режима чрезвычайного положения, который действовал в стране с 19 марта, до 17 апреля. Ранее португальское правительство продлило до 7 апреля приостановку авиасообщения с Италией.