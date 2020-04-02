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Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Португалии превысило 9 тыс.

В стране от последствий заболевания умерли 209 человек

ТАСС, 2 апреля. Число инфицированных новым коронавирусом увеличилось в Португалии за сутки на 783, до 9 034. Об этом в четверг сообщил телеканал CIK со ссылкой на Главное управление здравоохранения страны.

По его данным, число смертей в стране за сутки возросло со 187 до 209. Выздоровели 68 человек. Наибольшее число заболевших выявлено на севере страны.

В четверг Собрание республики (однопалатный парламент) Португалии одобрило продление режима чрезвычайного положения, который действовал в стране с 19 марта, до 17 апреля. Ранее португальское правительство продлило до 7 апреля приостановку авиасообщения с Италией.

Теги
ПортугалияПандемия коронавируса нового типа
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