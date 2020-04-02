Собянин утвердил штрафы до 5 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции в Москве

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, устанавливающий штрафы за нарушение режима самоизоляции в размере до 5 тыс. рублей. Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном сайте мэра и правительства Москвы и с этого же дня вступает в силу.

Также предусмотрена административная ответственность для должностных и юридических лиц за неисполнение требований о временной приостановке проведения мероприятий с очным присутствием граждан, работы объектов розничной торговли, предприятий общественного питания, оказания услуг с посещением граждан таких объектов и организаций. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей штраф составит от 30 до 40 тыс. рублей, для юридических - от 200 до 300 тыс. рублей; за повторное нарушение - 40-50 тыс. рублей и 300-500 тыс. рублей соответственно.

Депутаты Мосгордумы 1 апреля приняли закон, устанавливающий административную ответственность для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции дома, либо находиться в больнице. Закон также регламентирует применение городской системы видеонаблюдения для выявления нарушителей обязательного карантина или режима самоизоляции.

Согласно тексту, в столичный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) вносятся изменения с целью установить административную ответственность для граждан за несоблюдение требований режима повышенной готовности, в частности, режима самоизоляции, в виде штрафа для физических лиц в размере 4 тыс. рублей, а за повторное нарушение или за нарушение с использованием транспортного средства - 5 тыс. рублей.