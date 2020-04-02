В Петербурге впервые начали проводить эндоскопические лазерные операции для лечения рака

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Медики Санкт-Петербургского Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Петрова (НМИЦ) начали проводить лазерные операции для пациентов со злокачественными опухолями. По этой технологии врачи уже успешно прооперировали двух человек, сообщили в четверг в пресс-службе учреждения.

"НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова - первое медицинское учреждение Санкт-Петербурга, где для лечения онкологических пациентов стали применять миниинвазивные эндоскопические операции СO2 лазером. Хирургические вмешательства по этой технологии успешно выполнены двум пациентам со злокачественными опухолями лор-органов", - говорится в сообщении.

Органосохраняющие операции лазером провели для пациентов с ранними стадиями развития злокачественных опухолей. В центре пояснили, что эндоскопическое лазерное вмешательство позволяет больным с ранними стадиями рака гортани, а также ряда других опухолей головы и шеи, обходиться без химиолучевого лечения, которое длится долго и сопряжено с осложнениями.

"Главные преимущества эндоскопических операций для пациентов с опухолями лор-органов - это отсутствие отека, который затрудняет дыхание, а при некоторых заболеваниях и прием пищи, а также малотравматичность и возможность быстрой реабилитации", - процитировали в пресс-службе заведующую хирургическим отделением опухолей головы и шеи НМИЦ Замиру Раджабову.

Учреждение также планирует использовать новую технологию для лечения лейкоплакии слизистой оболочки ротовой полости, предраковых состояний голосового аппарата. Операции проводятся за счет субсидий Минздрава РФ.

НМИЦ онкологии им. Петрова - один из крупнейших федеральных научно-лечебных центров России, который находится в Санкт-Петербурге. Это многопрофильное клиническое, научное и учебное учреждение в области онкологии. В структуре учреждения 17 научных подразделений, 20 клинических отделений, 16 вспомогательных клинических отделений, три амбулаторно-диагностических отделения.