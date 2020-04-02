СФ одобрил закон о выдаче служебных паспортов управляющим недвижимостью России за рубежом

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на внеочередном пленарном заседании в четверг закон, предусматривающий выдачу служебных паспортов работникам организаций, осуществляющих управление федеральным недвижимым имуществом за рубежом, с целью своевременного исполнения госконтрактов и обеспечения функционирования российских загранучреждений.

Как отмечают авторы инициативы, документ разработан в целях устранения проблем при получении въездных виз и при прохождении пограничного контроля работниками организаций, осуществляющих управление, содержание и эксплуатацию федерального недвижимого имущества, расположенного за переделами РФ, а также работниками подрядных организаций, выезжающих в служебные командировки для выполнения работ в дипломатических представительствах и консульских учреждениях РФ, официальных представительствах РФ при международных организациях и на объектах федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций за рубежом.

Как отметил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин при обсуждении документа на заседании комитета СФ по международным делам, США, Канада и Великобритания продолжают усложнять процедуру получения виз для указанной категории граждан по заграничным паспортам. Это приводит к нарушению сроков исполнения госконтрактов и "ставит под угрозу нормальное функционирование российских загранучреждений". Предлагаемые изменения позволят обеспечивать специалистов служебными паспортами и запрашивать для них служебные визы по линии МИД на период действия госконтракта, уточнил Волынкин. По его словам, согласно оценкам Министерства иностранных дел РФ, выдача документа потребуется порядка 1,5 тыс. работников.

Как подчеркнул первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Полетаев, принятие закона "позволит расширить возможность запрашивать служебные визы для упомянутых категорий лиц по линии МИД и уменьшить риски невыдачи им виз, избегать прохождения в ряде иностранных государств длительных процедур, связанных с получением разрешения на работу".