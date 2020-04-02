ГП требует привлечь к ответственности "Эхо Москвы" за фейк о коронавирусе

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Генпрокуратура направила в Роскомнадзор материалы для привлечения радиостанции "Эхо Москвы" к ответственности за фейк о коронавирусе на сайте ее оренбургского отделения. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе надзорного ведомства.

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"На официальном сайте радиостанции "Эхо Москвы в Оренбурге" выявлена публикация под названием "Владимир Осечкин: УФСИН пытается скрыть вспышку неизвестного заболевания в оренбургской ИК-8". Указанный материал также обнаружен на странице пользователя Владимира Осечкина в Facebook", - сообщили в Генпрокуратуре.

По данным регионального УФСИН, проверка не подтвердила заболеваний осужденных, а новость является ложной. "Поскольку сайт радиостанции является подразделением московской редакции "Эхо Москвы", соответствующие материалы направлены в Роскомнадзор для решения вопроса о привлечении радиостанции "Эхо Москвы" к административной ответственности", - отметили в ведомстве.

Также ведомство просит заблокировать сайт со статьей.

Кроме того, Генпрокруатура выявила в соцсетях и СМИ пять новых фейков о коронавирусе.

В частности, выявлены статьи на электронном портале о пяти случаях заболевания коронавирусом во Владивостоке, в Twitter и Telegram - о преобразовании больницы в Перми в госпиталь для зараженных и невыдаче медикам средств индивидуальной защиты, в "ВКонтакте" - о 500 случаях заболевания коронавирусом в Перми и мошенничестве под видом дезинфекции в Пензе, а также видео на портале YouTube о том, что вирус якобы не опасен.

"Таким образом, на вышеуказанных интернет-ресурсах размещена заведомо недостоверная общественно значимая информация, создающая предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности. На основании ч. 1 ст. 15.3 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" Генеральная прокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанной информации, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ", - сообщили в надзорном ведомстве.