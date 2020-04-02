Матвиенко объяснила рост продаж водки нехваткой дезинфицирующих средств

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Рост объемов продажи водки в России связан с нехваткой дезинфицирующих средств в условиях пандемии, а не с увеличением объемов употребления алкоголя в нерабочую неделю. Такое мнение высказала в четверг председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы запрашивали ассоциации производителей алкоголя, в частности, водочников. Дают статистику, что выросли продажи водки, но не потому, что народ на нерабочей неделе стал больше пить, а для того, чтобы дезинфицироваться. Из-за нехватки дезинфицирующих средств народ водкой дезинфицируется. Снаружи, я имею в виду, не внутрь", - сказала Матвиенко на пленарном заседании в четверг.

"Нас успокоили, что это не связано с увеличением употребления алкоголя, а только с нехваткой дезинфицирующих средств", - добавила она.

Речь об этом зашла после выступления сенатора от Республики Северная Осетия - Алания Арсена Фадзаева, который подчеркнул, что в свободной продаже не хватает дезинфицирующих средств. Он полагает, что правительство РФ могло бы принять меры, чтобы российские спиртзаводы начали производить дезинфицирующие средства "хотя бы на ближайшее время". "В Республике Северная Осетия - Алания только восемь спиртзаводов из 17 имеют лицензию на производство спирта. И только одно предприятие работает, все остальные простаивают", - сказал Фадзаев.