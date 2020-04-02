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Пандемия коронавируса нового типа

Китай поможет Бельгии в борьбе с коронавирусом

В Бельгии выявлено 15 348 случаев заражения

ТАСС, 2 апреля. Китай готов предоставить Бельгии помощь в борьбе с распространением коронавируса. Об этом в четверг заявил председатель КНР в телефонном разговоре с королем Бельгии Филиппом.

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"Китай приложит все усилия, чтобы помочь Бельгии разрешить проблему с нехваткой противоэпидемических средств, поделится полезным опытом в противодействии распространению коронавируса и будет совместно с Брюсселем продвигать научно-исследовательскую работу для разработки вакцины и лекарственных препаратов", - цитирует главу КНР Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин добавил, что в Китае "уверены в непременной победе бельгийского народа над коронавирусом".

Глава КНР выразил надежду, что "бельгийская сторона уделит повышенное внимание обеспечению безопасности пребывающих в стране граждан Китая, особенно студентов по обмену".

На 2 апреля в Бельгии выявлено 15 348 случаев заражения, общее число умерших достигло 1 011.

Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 45 тыс. смертельных исходов.

Теги
БельгияКитайСи ЦзиньпинПандемия коронавируса нового типа
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