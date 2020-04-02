Хайнань предлагает свыше 30 тыс. вакансий высококвалифицированным иностранным кадрам

ХАЙКОУ /Китай/. 2 апреля. /ТАСС/. Южная китайская провинция Хайнань, где реализуется проект строительства пилотной зоны свободной торговли, предлагает свыше 30 тыс. позиций для работы на острове иностранным высококвалифицированным кадрам. Об этом пишет местная газета "Хайнань жибао".

Подача резюме претендентами будет доступна онлайн до 30 апреля. Вакансии предоставляются местным правительством, а также государственными и частными предприятиями. Они касаются, в частности, таких направлений, как современная сфера услуг, туризм и высокие технологии. На эти сферы приходится до 60% от общего числа предлагаемых вакансий.

Предложение включает свыше 1,7 тыс. позиций с оплатой до 300 тыс. юаней в год (около $42,3 тыс.), а также 59 вакансий на высокие должности с заработной платой не менее 1 млн юаней ($142 тыс.) в год. В основном речь идет о таких сферах, как образование, здравоохранение и туризм. Высококвалифицированные кадры провинции требуются для работы и в индустриальных парках, играющих огромную роль в продвижении проекта построения пилотной зоны свободной торговли.

Порядка 40% вакансий предназначены для технических специалистов высокого уровня, 25% - высококвалифицированных кадров, 7% - управленцев. Около 10% от общего числа предложений приходится на работников социальной сферы и сельского хозяйства. Порядка 470 вакансий предназначены для специалистов в области преподавания иностранных языков, пилотов гражданской авиации, технического персонала по обслуживанию авиатехники и менеджеров в отелях.

О запуске проекта по созданию пилотной зоны свободной торговли на Хайнане председатель КНР Си Цзиньпин объявил в апреле 2018 года. Согласно плану властей, создание пилотной зоны придаст импульс процессам глобализации экономики острова и повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов. Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого - зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.

Важной частью реализации проектов пилотной зоны свободной торговли и свободного порта с китайской спецификой на Хайнане является программа привлечения в провинцию высококвалифицированных кадров. Согласно официальным данным, к концу 2019 года ключевыми предприятиями на Хайнане было принято на работу свыше 86 тыс. специалистов высокого уровня как из других регионов страны, так и из-за рубежа.