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Пандемия коронавируса нового типа

Reuters: хакеры, якобы связанные с Ираном, пытались взломать почту сотрудников ВОЗ

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения подтвердил попытку взлома, но указал, что атаки злоумышленников не увенчались успехом
Описание
© EPA-EFE/HAYOUNG JEON

ТАСС, 2 апреля. Хакеры, предположительно действующие в интересах правительства Ирана, пытались взломать адреса личной электронной почты сотрудников Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне пандемии коронавируса. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как указывает агентство, хакерская атака началась 2 марта. Отмечается, что злоумышленники хотели украсть пароли сотрудников, устраивая вредоносные рассылки на адреса их личной электронной почты. "Мы обнаружили атаки со стороны, как мы предполагаем, хакеров, которых поддерживает правительство Ирана. Целью их фишинговых атак обычно становятся международные организации, работающие в сфере здравоохранения", - указал один из источников агентства.

Официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич подтвердил попытку взлома, но указал, что в организации не знают, кто стоит за подобными атаками. По его словам, попытки злоумышленников не увенчались успехом.

Правительство Ирана категорически отвергло свою возможную причастность к этому инциденту. "Все это абсолютная ложь, призванная усилить давление на Иран, который сам является жертвой хакерских атак", - цитирует Reuters слова представителя министерства информационно-коммуникационных технологий страны.

По информации агентства, число хакерских атак на ВОЗ и ее партнерские организации увеличилось более чем в два раза с момента начала пандемии коронавируса.

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