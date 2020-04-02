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Пандемия коронавируса нового типа

Лавров призвал США проявить гуманизм к заключенным россиянам на фоне пандемии

Многие россияне содержатся в тюрьмах США уже много лет и им "необходима медицинская помощь", сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 марта направил госсекретарю США Майклу Помпео послание с призывом проявить гуманизм на фоне пандемии коронавируса к россиянам, находящимся в американских тюрьмах. Об этом в четверг на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Мы долгое время добиваемся от Вашингтона освобождения и Константина Ярошенко, и Виктора Бута, и Богданы Осиповой, кстати говоря, Романа Селезнева, очень многих других, - сказала Захарова. - Более недели назад, 24 марта, министр иностранных дел России Сергей Лавров направил госсекретарю США господину Помпео очередное послание на этот счет, призывая проявить гуманизм в условиях реальной опасности для их здоровья".

Дипломат подчеркнула, что многие россияне содержатся в тюрьмах США уже много лет и им "необходима медицинская помощь, потому что их здоровье просто подорвано, в том числе незаконными действиями местных властей".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПомпео, Майкл (Майк)Пандемия коронавируса нового типа
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