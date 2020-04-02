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Пандемия коронавируса нового типа

Британский комик Эдди Лардж умер из-за коронавируса

Он заразился коронавирусом в больнице

ТАСС, 2 апреля. Шотландский комик Эдди Лардж (Эдвард Макгиннис) умер в возрасте 78 лет от инфекции (COVID-19), вызываемой новым коронавирусом, заразившись в больнице, куда он поступил с сердечной недостаточностью. Об этом в Facebook сообщил в четверг его сын Райан Макгиннис.

"С большим прискорбием мама и я вынуждены сообщить, что мой отец, Эдвард Макгиннис, умер сегодня утром. Он страдал от сердечной недостаточности и, к несчастью, находясь в больнице, заразился коронавирусом, с которым его ослабленное сердце, к сожалению, не справилось", - написал сын ушедшего из жизни комика.

Уроженец Глазго Эдди Лардж прославился благодаря комедийному дуэту Little and Large, который был образован в 1971 году при участии английского комика Сида Литтла (Сирил Мид). Их комедийное шоу выходило на флагманском телеканале Би-би-си в период 1978-1991 годов и на пике популярности еженедельно собирало у экранов аудиторию из 15 млн зрителей.

Теги
ВеликобританияПандемия коронавируса нового типа
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