Россия призывает поддерживать другие страны в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Россия призывает протягивать руку помощи другим странам в условиях борьбы с коронавирусом. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, примеры цивилизованного гуманитарного взаимодействия и взаимопомощи, демонстрируемые сегодня в борьбе с коронавирусом, сталкиваются с желанием некоторых сторон "исказить истинные цели помощи, использовать все механизмы пропаганды и информационной войны для того, чтобы принизить либо значение этих гуманитарных акций, либо просто их исказить". "Фейки, дезинформация - все в данном случае идет в ход", - отметила она.

"Это, конечно, никогда не сможет ни умалить значение взаимодействия стран, их взаимной помощи, но и при этом также не сможет сделать ничего, чтобы остановить совершенно искренний и правильный порыв стран, народов и глав государств, которые в эти непростые моменты для всего человечества протягивают друг другу руку помощи в тот момент, когда она необходима, - сказала Захарова. - Мне кажется, что нужно следовать этим примерам, что их должно быть больше. Нужно поддерживать друг друга в эти сложные минуты для всего человечества".