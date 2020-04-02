Число умерших от коронавируса в Великобритании возросло за день на 569

ЛОНДОН, 2 апреля. /ТАСС/. Число умерших в Великобритании пациентов, инфицированных новым коронавирусом, за сутки возросло на 569 - до 2 921 человека, что стало национальным антирекордом. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении Министерства здравоохранения и социальных дел страны.

"По состоянию на 09:00 (11:00 мск) 2 апреля у 163 194 человек в Соединенном Королевстве были взяты анализы [на наличие коронавируса], в 33 718 случаях результаты анализов оказались положительными. По состоянию на 17:00 (19:00 мск) 1 апреля 2 921 человек из тех, кто был госпитализирован в Великобритании, к сожалению, умер", - отмечается в сообщении.

Таким образом, число инфицированных увеличилось за сутки на 4,2 тыс. человек, что также стало самым высоким показателем с момента начала эпидемии.

23 марта в целях борьбы с распространением нового коронавируса в Соединенном Королевстве был введен карантин. Людям запрещено покидать свои дома без крайней необходимости. Правительственные эксперты ожидают, что пик заболеваемости будет достигнут через две-три недели, однако ограничения могут продлиться в течение полугода.

Коронавирусная инфекция обнаружена у премьер-министра Бориса Джонсона, главы Минздрава Мэтта Хэнкока, наследного принца Уэльского Чарльза, который уже выздоровел. На самоизоляции находятся британский министр по делам Шотландии Алистер Джек, главный санитарный врач Англии Крис Уитти, главный советник премьера Доминик Каммингс. По последней информации, у премьер-министра легкие симптомы инфекции сохраняются.