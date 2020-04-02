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Матвиенко после фейка о пролете через Польшу призвала сенаторов проверять информацию

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков написал, что Польша не пропустила российские самолеты с помощью для Италии

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после появления в СМИ недостоверной информации о якобы невыдаче руководством Польши согласия на пролет самолетов с гуманитарной помощью для Италии в рамках борьбы с коронавирусом призвала сенаторов быть аккуратнее в высказываниях и проверять информацию.

"В [социальных] сетях пишут все, что угодно, но мы сенаторы, мы не имеем право давать такие международные, политические оценки, не убедившись в правильности и корректности информации, чтобы не допускать недостоверной информации. Прежде чем ее публично озвучивать (поверьте, это потом откликается), мы должны быть уверены, что это соответствует действительности. Прошу быть аккуратнее в высказываниях и не допускать распространения недостоверной информации", - сказала Матвиенко на пленарном заседании в четверг.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков написал в Twitter о том, что Польша не пропустила российские самолеты с помощью для Италии через свое воздушное пространство, раскритиковав действия польских властей. МИД Польши опроверг эту информацию, указав, что российская сторона не просила согласия на вход в польское воздушное пространство. В связи с этим польское дипведомство выразило протест. Спикер польского Сейма (нижняя палата парламента) Эльжбета Витек обратилась к Матвиенко с просьбой посодействовать борьбе с дезинформацией в условиях коронавируса.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пояснила, что Россия не обращалась к польским властям за разрешением на полет самолетов с гуманитарной помощью для Италии, был использован другой маршрут.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаИталияРоссияПольша
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