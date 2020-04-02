{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Захарова назвала неуместной статью HRW об "отсутствии" медпомощи в российских тюрьмах

Официальный представитель МИД России призвала Human Rights Watch обратить внимание на ситуацию в американских тюрьмах

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Недавняя публикация правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), в которой говорится о якобы имеющем место отсутствии должного медицинского обеспечения в российских пенитенциарных учреждениях, является неуместной и недостойной в условиях кризиса во всем мире. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Обратили внимание на публикацию неправительственной организации Human Rights Watch, в которой утверждается, что заключенные в российских пенитенциарных учреждениях якобы содержатся в неимоверно тяжелых условиях из-за отсутствия должного медицинского обеспечения в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции. Хотела бы подчеркнуть, что Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) РФ совестно с соответствующими санитарно-эпидемиологическими ведомствами принимает необходимые меры для предотвращения распространения этого заболевания, - сказала она. - Считаем, что сейчас в любой стране использовать ситуацию в политическом контексте просто неуместно и недостойно".

Захарова призвала организацию обратить внимание на ситуацию в американских тюрьмах. "Именно в США Human Rights Watch имеет возможность по полной задействовать свой механизм реагирования на основе реальных фактов. Известно, что 1,5 млн человек по состоянию на 2017 год содержатся в тюрьмах США, среди которых есть и российские граждане", - указала официальный представитель.

"Если эта организация обратит внимание в такое непростое время на то, что у США в многолетнем заключении находятся граждане России, которым необходима медицинская помощь, потому что их здоровье было подорвано, в том числе и незаконными действиями местных властей, то было бы тоже неплохо. Есть такая проблема, мы о ней говорим, поэтому Human Rights Watch может задействовать свой потенциал на этом направлении", - подчеркнула она.

Теги
РоссияЗахарова, Мария Владимировна
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Путин дал регионам полномочия выбирать режим для борьбы с коронавирусом
Президент также заявил, что в некоторых регионах нужны более жесткие ограничения для борьбы с распространением инфекции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС