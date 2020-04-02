Захарова назвала неуместной статью HRW об "отсутствии" медпомощи в российских тюрьмах

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Недавняя публикация правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), в которой говорится о якобы имеющем место отсутствии должного медицинского обеспечения в российских пенитенциарных учреждениях, является неуместной и недостойной в условиях кризиса во всем мире. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Обратили внимание на публикацию неправительственной организации Human Rights Watch, в которой утверждается, что заключенные в российских пенитенциарных учреждениях якобы содержатся в неимоверно тяжелых условиях из-за отсутствия должного медицинского обеспечения в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции. Хотела бы подчеркнуть, что Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) РФ совестно с соответствующими санитарно-эпидемиологическими ведомствами принимает необходимые меры для предотвращения распространения этого заболевания, - сказала она. - Считаем, что сейчас в любой стране использовать ситуацию в политическом контексте просто неуместно и недостойно".

Захарова призвала организацию обратить внимание на ситуацию в американских тюрьмах. "Именно в США Human Rights Watch имеет возможность по полной задействовать свой механизм реагирования на основе реальных фактов. Известно, что 1,5 млн человек по состоянию на 2017 год содержатся в тюрьмах США, среди которых есть и российские граждане", - указала официальный представитель.

"Если эта организация обратит внимание в такое непростое время на то, что у США в многолетнем заключении находятся граждане России, которым необходима медицинская помощь, потому что их здоровье было подорвано, в том числе и незаконными действиями местных властей, то было бы тоже неплохо. Есть такая проблема, мы о ней говорим, поэтому Human Rights Watch может задействовать свой потенциал на этом направлении", - подчеркнула она.