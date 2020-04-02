В Бергамо российским медикам сварили борщ

РИМ, 2 апреля. /ТАСС/. Российским военным медикам и специалистам, прибывшим в Бергамо для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, в местной столовой приготовили борщ. Как отмечается на странице в Facebook культурной ассоциации "Ломбардия - Россия", местные повара приготовили блюдо по русскому рецепту, чтобы дать россиянам возможность почувствовать себя как дома.

При этом повара заранее извинились за то, что их кулинарный эксперимент, возможно, не совсем удался. "Борщ, - гласит надпись на итальянском и на русском языках перед большой кастрюлей. - Извините, в первый раз".

По данным Минобороны РФ, 1 апреля российские военные специалисты провели полную дезинфекцию и санитарную обработку трех пансионатов для пожилых людей в коммунах Брембате-ди-Сопра, Понте-Сан-Пьетро и Понтида. Аэрозольными дезинфицирующими растворами были обработаны все внутренние помещения и территории, прилегающие к лечебным учреждениям. Врачи-эпидемиологи также выработали рекомендации для руководства и медперсонала учреждений по поддержанию противоэпидемического режима и предотвращения распространения инфекции.

Из России с любовью

К этому моменту российские военные вместе с итальянским коллегами обработали 17 лечебных учреждений в провинции Бергамо, одного из наиболее пострадавших от эпидемии города на севере Италии . В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.

21 марта во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте была достигнута договоренность о том, что Москва окажет Риму необходимую помощь в борьбе с коронавирусом. С вечера 22 марта до утра 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили туда около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

Число инфицированных в Италии с начала эпидемии превысило 110 тыс. человек, из которых умерли более 13 тыс. Есть предположение, что в Бергамо число жертв вызываемого коронавирусом заболевания и его последствий может быть вдвое больше, чем официально считается. По статистическим данным, в первые 20 дней марта в городе смертность увеличилась почти в четыре раза по сравнению со средними показателями в марте в период с 2015 по 2019 годы.