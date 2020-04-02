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Россия занимает 18-е место среди стран Совета Европы по числу поступающих жалоб в ЕСПЧ

Комитет министров Совета Европы констатирует снижение числа поступивших в 2019 году дел против России

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Россия среди стран Совета Европы занимает 18-е место из 47 по количеству жалоб, поступающих в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает Минюст РФ в связи с публикацией годового отчета Комитета министров Совета Европы по исполнению решений ЕСПЧ.

"КМСЕ констатирует снижение числа поступивших в 2019 году на рассмотрение КМСЕ дел против России по сравнению с 2018 годом (с 281 до 240). При этом количество находящихся на контроле КМСЕ постановлений ЕСПЧ непосредственно связано с общим количеством дел, рассматриваемых ежегодно ЕСПЧ в отношении Российской Федерации. Из расчета на 10 тыс. населения по количеству поступающих в ЕСПЧ жалоб Россия находится на 18 месте из 47 стран Совета Европы", - говорится в сообщении министерства.

Российские дела долго находились на контроле КМСЕ в том числе из-за задержек выплат компенсаций.

В прошлом году с контроля КМСЕ снято 162 российских дела в связи с положительной оценкой проведенной российскими властями работы по исполнению постановлений ЕСПЧ, в том числе по решению системных проблем, связанных с применением оружия для предотвращения побегов из воинских частей, ограничением избирательных прав заключенных, а также отказом судов в рассмотрении исков граждан в связи с применением принципа "абсолютного иммунитета" от юрисдикции иностранного государства без анализа природы сделки. "В Минюсте России организовано детальное изучение годового отчета КМСЕ в целях последующего использования содержащейся в нем информации для совершенствования работы по исполнению постановлений ЕСПЧ", - добавили в министерстве.

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