МИД РФ считает блокировку портала "Восток" проявлением цензуры с антироссийским подтекстом

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала блокировку сетью Facebook 30 марта сербского портала "Восток.rs" проявлением политической цензуры с антироссийским подтекстом.

"Мы обратили внимание также на блокирование социальной сетью Facebook аккаунта портала "Восток.rs", который известен публикациями с использованием российских новостных источников. <...> Ну, это, конечно, еще одно проявление нарушения свободы слова, политической цензуры с хорошо читаемым антироссийским подтекстом", - сказала она в четверг на брифинге.

Официальный представитель ведомства отметила, что портал заблокировали вслед за размещением на нем материалов, посвященных очередной годовщине начала агрессии НАТО против Югославии в 1999 году. По словам Захаровой, этот факт "наводит на мысль, что это совпадение не случайно".

В четверг главный редактор портала Ваня Савичевич заявил ТАСС, что социальная сеть разблокировала портал после возмущенной реакции его 80-тысячной аудитории на блокировку ресурса.

В августе 2019 года портал подвергался атаке неизвестных хакеров, требовавших изменить редакционную политику и прекратить работу. В 2017 году Совет НАТО включил "Восток" в список ресурсов "кремлевской пропаганды" в Сербии, несмотря на то, что портал является частным сербским проектом.