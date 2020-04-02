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Пандемия коронавируса нового типа

В Минздраве поддержали решение некоторых регионов запретить продажу алкоголя

В ведомстве предупредили, что алкоголь не поможет избежать заражения новой коронавирусной инфекцией

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Минздрав России поддерживает решение ряда регионов запретить продажу алкоголя на период действия введенного для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции режима самоизоляции. Об этом в четверг сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

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В частности, в четверг власти Забайкальского края расширили ограничительные меры в связи с распространением коронавируса и запретили до особого распоряжения розничную продажу алкоголя. Депутаты Заксобрания Красноярского края также сразу в двух чтениях приняли изменения в закон об ограничении продажи алкоголя в регионе - теперь его запрещено продавать с 18:00 до 10:00. Такая же ограничительная мера с 1 апреля действует и в Башкирии.

"Решительные, законные и правильные меры ряда регионов", - написал Салагай в своем Telegram-канале.

Ранее Салагай предупреждал, что алкоголь не поможет избежать заражения новой коронавирусной инфекцией, а также влияет на снижение иммунитета. Более того, его употребление во время самоизоляции может привести к нарушению режима и снизить критичность мышления по отношению к своему здоровью.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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