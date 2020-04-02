Центр управления регионом запустили в Нижегородской области

ТАСС, 2 апреля. Информационно-аналитическая система "Центр управления регионом", аккумулирующая все виды обращения граждан, начала работать с четверга в Нижегородской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства.

"Центр управления регионом централизует все источники обращений от нижегородцев, собирает их в единый поток. Безусловно, этот проект поможет министерствам, ведомствам более оперативно реагировать на различные запросы нижегородцев. Особенно это касается вопросов, связанных с эпидемиологической ситуацией, на них я поручаю реагировать максимально быстро", - цитирует пресс-служба главу региона Глеба Никитина, который дал старт работе центра.

Основная задача центра - сбор и анализ поступающей от граждан информации, от звонков в экстренные службы до обращения в соцсетях. Любые входящие данные можно вывести на видеостену в онлайн-режиме. Как отметили в пресс-службе, с четверга проект начал работу в пилотном режиме.

На этом этапе в него интегрирован портал обработки обращений граждан "Вам решать", "Система-112", проект по мониторингу социальных сетей "Инцидент", а также "Карта жителя Нижегородской области". Через этот ресурс жители региона могут оставить заявку на перемещение вне места жительства в условиях режима самоизоляции в связи с коронавирусом.

Нижегородская область является участником пилотного проекта по запуску центров управления регионами. Проект реализуется в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина совместно с федеральными партнерами - АНО "Диалог".