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Пандемия коронавируса нового типа
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Путин продлил нерабочие дни до конца апреля

Нерабочие дни пройдут с сохранением за работниками их заработной платы
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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 2 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней в РФ из-за коронавируса.

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"Как полагают специалисты-вирусологи, пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране. В связи с этим мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно", - заявил глава государства в обращении к гражданам страны. Он особо отметил, что нерабочие дни пройдут "с сохранением за работниками их заработной платы".

Говоря о развитии ситуации, Путин поднял вопрос о дальнейших действиях властей. "Принимая их, нам надо понимать, что угроза сохраняется", - подчеркнул президент.

При этом президент не исключил сокращения срока нерабочих дней в случае изменения ситуации с коронавирусом к лучшему.

"С учетом развития ситуации будем принимать дополнительные решения. И если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения", - заявил он в своем обращении к гражданам страны.

Путин подчеркнул, что при принятии дополнительных мер по борьбе с распространением заболевания "главный, безусловный критерий - это защищенность, здоровье и безопасность граждан России".

По словам российского лидера, "сегодня крайне важно обеспечить взаимодействие между разными уровнями власти: федеральным, региональным, муниципальным". Путин добавил, что в связи с этим поручил своим полномочным представителям в федеральных округах плотно координировать работу регионов.

"Вся информация должна поступать в координационный совет при правительстве по борьбе с коронавирусом, обрабатываться там, анализироваться и учитываться при принятии решений. И конечно, действия региональных властей в обязательном порядке должны быть согласованы с санитарно-эпидемиологическими службами", - указал президент.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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