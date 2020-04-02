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Пандемия коронавируса нового типа
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Путин: в Москве переломить ситуацию с коронавирусом пока не удается

Президент также отметил, что в России еще остаются регионы, где пока не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в своем телеобращении к гражданам заявил, что, несмотря на усилия властей, в Москве пока не удается переломить ситуацию с коронавирусом.

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"У нас большая, очень большая страна, разная плотность населения. Есть субъекты Федерации, где коронавирус уже создал серьезную угрозу для людей, например так, как в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей, пока не удается", - сказал Путин.

Российский лидер констатировал, что в целом ситуация меняется в разных регионах и даже в их отдельных муниципалитетах, она складывается по-разному. Путин указал на то, что в России еще остаются регионы, где пока не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Поэтому, по мнению главы государства, "где-то должны соблюдаться более жесткие ограничения, а где-то, при сохранении высокого уровня готовности, сейчас достаточно локальных, точечных решений". Он призвал учитывать локальные особенности.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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