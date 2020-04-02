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Пандемия коронавируса нового типа

В Белоруссии число заразившихся коронавирусом увеличилось почти вдвое

11 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких

МИНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Число инфицированных новым коронавирусом в Белоруссии увеличилось со 163 до 304 человек, четверо умерли. Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении Минздрава республики.

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"В настоящий момент 254 человека находятся на стационарном лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией. В большинстве случаев заболевание протекает в легкой или средней форме. 11 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких", - указывается в тексте.

В нем отмечается, что зарегистрировано четыре случая смерти пациентов старшего возраста с наличием многочисленных хронических заболеваний, отягощенных, по предварительным данным, коронавирусной инфекцией. Согласно информации Минздрава, выздоровели и выписаны из медицинских учреждений 46 пациентов.

В ведомстве констатировали, что в Белоруссии регистрируется поступательное увеличение числа заболевших. "Большинство случаев - это выявленные контакты 1-го и 2-го уровней. С целью полного выявления всех возможных случаев [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19 начато в дополнение к тяжелым пневмониям тестирование всех пациентов со среднетяжелым течением пневмоний", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в настоящее время имеются как отечественные, так и импортные тест-системы - в запасе более 11 тыс. тестов для проведения лабораторных исследований, работают девять лабораторий, еще три будут запущены при возникновении необходимости. "На сегодняшний день под медицинским наблюдением как контакты 1-го и 2-го уровня находятся 9 299 человек. Из них 1 943 человека - в стационарных условиях", - сообщил Минздрав. В медицинских учреждениях страны сформирован необходимый коечный фонд.

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БелоруссияПандемия коронавируса нового типа
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