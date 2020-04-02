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Путин подписал указ о нерабочих днях до конца апреля

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ, которым оформил свои инициативы по борьбе с коронавирусом, озвученные в обращении к россиянам. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СОVID-19), в соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации постановляю установить с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы", - говорится в документе.

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