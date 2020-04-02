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Пандемия коронавируса нового типа
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Путин дал регионам полномочия выбирать режим для борьбы с коронавирусом

Президент подчеркнул, что, как и прежде, будут работать органы власти, медицинские учреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Регионам РФ будут предоставлены дополнительные полномочия решать, какой вводить режим для борьбы с коронавирусом, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам.

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"Субъектам и главам субъектов Федерации по моему указу будут предоставлены дополнительные полномочия. До конца текущей недели они должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно для их территорий с точки зрения как обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры", - сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что "регионы сами будут принимать решение о том, какой режим в субъекте Федерации или его отдельных муниципалитетах вводится в соответствии с указом президента России, какие учреждения и организации должны приостановить свою деятельность, а какие могут ее продолжить при строгом обеспечении безопасности граждан". Путин добавил, что, как и прежде, будут работать органы власти, предприятия с непрерывным производством, медицинские учреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости, все службы жизнеобеспечения.

"В том случае, если возникнет необходимость дополнительных ограничений для системообразующих предприятий, а также образовательных, научных организаций, то регионы будут обязаны согласовывать такое решение с федеральным правительством", - заключил Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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