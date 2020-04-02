Минздрав: возможность искажения статистики заболеваемости COVID-19 практически исключена

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Минздрав России заверил, что возможность искажения статистики заражений новой коронавирусной инфекцией в России практически исключена благодаря информационной системе учета пациентов, а также контактных лиц.

"Данные по пациентам с подтвержденным диагнозом новой выявленной коронавирусной инфекции и о госпитализированных пациентах с признаками пневмонии, а также о лицах, с ними контактировавших, в обязательном порядке заносятся медицинскими организациями в Информационную систему учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, интегрированную в ЕГИСЗ (Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - прим. ТАСС). Таким образом, возможность искажения статистики заболеваемости практически исключена", - сообщили в четверг в пресс-службе министерства.

Уточняется, что оператором данной информационной системы выступает Минздрав России. В пресс-службе также отметили, что все пациенты, госпитализированные с диагнозом "пневмония", должны сдать тест на наличие новой коронавирусной инфекции. "Все госпитализированные пациенты с пневмониями должны быть обследованы на наличие коронавирусной инфекции, включая лабораторные исследования с использованием тест-систем", - говорится в сообщении.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.