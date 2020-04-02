Минобрнауки рекомендовало возобновить учебный процесс в вузах дистанционно с 6 апреля

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования России рекомендовало вузам возобновить учебный процесс с 6 апреля в дистанционном формате. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе министерства.

"С понедельника, 6 апреля, всем вузам рекомендуется возобновить учебный процесс в дистанционном формате. Убедительно прошу студентов и преподавателей соблюдать режим самоизоляции и мотивировать других минимизировать социальные контакты. Вы должны показать обществу личный пример, как вести себя в сложившейся ситуации", - привели в пресс-службе слова главы ведомства Валерия Фалькова.

В конце марта министр распорядился отправить студентов вузов на каникулы с 28 марта по 5 апреля в целях профилактики распространения коронавируса.

Президент России Владимир Путин в четверг объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля. Этот срок может быть уменьшен, если ситуация с коронавирусом улучшится, сообщил глава государства во втором за последнее время обращении к россиянам. По словам президента, пик распространения вируса как в мире, так и в России еще не пройден, а ситуацию в Москве не удается переломить, несмотря на усилия властей. Путин назвал происходящее наступающей эпидемией.