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Пандемия коронавируса нового типа

"Единая Россия" направила в регионы 500 тыс. медицинских масок для волонтеров и медиков

Ранее региональные отделения "Единой России" самостоятельно направляли медицинские маски местным добровольцам

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Единороссы направили в регионы около 500 тыс. медицинских масок для волонтеров и медиков, работающих с населением в период пандемии коронавируса. Об этом в четверг сообщает пресс-служба партии.

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"Центральный исполком партии "Единая Россия" собрал и направил во все российские регионы первую партию медицинских масок. Около 500 тыс. средств индивидуальной защиты предназначено для волонтеров, оказывающих помощь нуждающимся людям в связи с пандемией коронавируса. Также маски будут переданы медикам, продолжающим работать в условиях распространения инфекции", - говорится в сообщении.

Ранее региональные отделения "Единой России" самостоятельно направляли медицинские маски местным добровольцам и медицинским работникам, работающим в условиях пандемии. Общее количество переданных средств индивидуальной защиты составило десятки тысяч штук.

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