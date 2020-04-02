"Единая Россия" направила в регионы 500 тыс. медицинских масок для волонтеров и медиков

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Единороссы направили в регионы около 500 тыс. медицинских масок для волонтеров и медиков, работающих с населением в период пандемии коронавируса. Об этом в четверг сообщает пресс-служба партии.

"Центральный исполком партии "Единая Россия" собрал и направил во все российские регионы первую партию медицинских масок. Около 500 тыс. средств индивидуальной защиты предназначено для волонтеров, оказывающих помощь нуждающимся людям в связи с пандемией коронавируса. Также маски будут переданы медикам, продолжающим работать в условиях распространения инфекции", - говорится в сообщении.

Ранее региональные отделения "Единой России" самостоятельно направляли медицинские маски местным добровольцам и медицинским работникам, работающим в условиях пандемии. Общее количество переданных средств индивидуальной защиты составило десятки тысяч штук.