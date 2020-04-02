В Калуге учредили медаль "За медицинскую доблесть" для поощрения врачей во время пандемии

ТАСС, 2 апреля. Калужские власти в условиях борьбы с распространением коронавируса в регионе учредили медаль "За медицинскую доблесть" для поощрения врачей, работающих в тяжелых условиях. Об этом сообщил в четверг на своей странице в соцсети "ВКонтакте" врио главы региона Владислав Шапша.

"В Калужской области учреждается новая региональная награда - медаль "За медицинскую доблесть". Данная награда будет вручаться медицинским работникам, особо отличившимся в этот сложный период. Речь идет о врачах, а также о представителях среднего и младшего медицинского персонала", - написал Шапша.

Как отметил врио главы региона, в качестве одной из мер поощрения также утверждены ежемесячные доплаты в различном размере для врачей - 30 тыс. рублей, медсестер - 20 тыс. рублей, фельдшеров - 10 тыс. рублей, которые напрямую задействованы в борьбе с распространением коронавируса.

Ко 2 апреля в Калужской области зафиксировано пять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Двое пациентов готовятся к выписке в ближайшее время, еще два человека находятся на лечении в удовлетворительном состоянии. Ранее из больницы выписали одного жителя Калуги с подтвержденным диагнозом коронавирус.