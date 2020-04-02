{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Хорватии превысило 1 тыс. человек

35 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких

ЗАГРЕБ, 2 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Хорватии достигло 1 011. Об этом сообщил в четверг по итогам заседания Национального штаба гражданской защиты министр здравоохранения страны Вилли Берош.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"За последний 24-часовой период у нас зафиксировано увеличение числа заболевших на 48 человек, - информировал Берош. - Это означает, что в общей сложности положительных [пациентов с наличием вируса] 1 011 лиц".

Как обратил внимание глава ведомства, к настоящему времени протестированы 8 352 человека, только за последние сутки анализы взяты у 672 граждан. "88 заболевших выздоровели, к несчастью сегодня скончался еще один пациент, умерших теперь семеро", - подчеркнул Берош.

Первый случай инфицирования коронавирусом нового типа в Хорватии был подтвержден 25 февраля. К настоящему времени в стране 35 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В целях предотвращения распространения вируса в стране 19 марта вступили в силу дополнительные ограничительные меры правительства, предусматривающие закрытие всех кафе, ресторанов и торговых центров, а также салонов красоты и парикмахерских. Открыты только продуктовые магазины и аптеки, они работают по сокращенному графику.

В республике закрыты все границы. Проезд разрешен только грузовикам с продовольствием, правительственным и экстренным службам.

Теги
ХорватияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Первый самолет с помощью из России прибудет в Сербию 3 апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС