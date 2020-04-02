Число заразившихся коронавирусом в Хорватии превысило 1 тыс. человек

ЗАГРЕБ, 2 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Хорватии достигло 1 011. Об этом сообщил в четверг по итогам заседания Национального штаба гражданской защиты министр здравоохранения страны Вилли Берош.

"За последний 24-часовой период у нас зафиксировано увеличение числа заболевших на 48 человек, - информировал Берош. - Это означает, что в общей сложности положительных [пациентов с наличием вируса] 1 011 лиц".

Как обратил внимание глава ведомства, к настоящему времени протестированы 8 352 человека, только за последние сутки анализы взяты у 672 граждан. "88 заболевших выздоровели, к несчастью сегодня скончался еще один пациент, умерших теперь семеро", - подчеркнул Берош.

Первый случай инфицирования коронавирусом нового типа в Хорватии был подтвержден 25 февраля. К настоящему времени в стране 35 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В целях предотвращения распространения вируса в стране 19 марта вступили в силу дополнительные ограничительные меры правительства, предусматривающие закрытие всех кафе, ресторанов и торговых центров, а также салонов красоты и парикмахерских. Открыты только продуктовые магазины и аптеки, они работают по сокращенному графику.

В республике закрыты все границы. Проезд разрешен только грузовикам с продовольствием, правительственным и экстренным службам.