Кондратьев: карантин не отразится на доходах курортов Кубани

КРАСНОДАР, 2 апреля. /ТАСС/. Приостановка работы курортов в Краснодарском крае, а также приема отдыхающих гостиницами и отелями из-за угрозы распространения коронавируса не отразятся на прибыли туристической отрасли Кубани, так как этот период приходится на межсезонье, когда интенсивность турпотока в регион не бывает высокой. Об этом журналистам в четверг сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Сказать, что туристический бизнес принял на себя удар, это будет не совсем корректно, не совсем правильно, потому что это межсезонье. Заработать на неделе выходных, на двух, на трех, которые объявил президент, это неправильно, потому что это не выходные, это возможность для самоизоляции. Бизнес изначально и не зарабатывал в этот период года, я имею в виду конец марта, даже апрель и первая половина мая", - сказал Кондратьев.

С 28 марта курорты на Кубани приостановили работу из-за коронавируса, также туристов не принимают гостиницы и отели региона.