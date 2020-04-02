Эксперт: коронавирусная инфекция будет активно развиваться в России до июня

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Эпидемический процесс коронавирусной инфекции будет активно развиваться в России в течение 100 дней с начала марта - до июня, считает главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Елена Малинникова.

"В среднем около 100 дней эта инфекция будет активно развиваться. Это зависит от многих факторов, но, в том числе, и от самой природы вируса. В среднем мы говорим 100 дней от начала где-то марта месяца", - сказала она в эфире радиостанции "Вести-ФМ".

Однако Малинникова отметила, что условия распространения вируса могут измениться из-за влияния множества факторов, включающих в себя и погоду. "Я не говорю о 100 днях карантина, <...> правильно говорить о том, что эпидпроцесс будет развиваться как минимум 100 дней, то есть это природа вируса такова. <...> Я думаю, что вот эта неделя даст уже понимание, как мы повлияли на этот процесс, <...> даст задел, что нам делать - еще неделю продлевать или как-то ослабить карантин", - считает она.

Малинникова добавила, что, если коронавирус займет место в структуре острых респираторно вирусных инфекций, то не исключена возможность небольшой его циркуляции в течение всего времени, а также летом. При этом резкого подъема заболеваемости уже не будет, поскольку большая часть населения переболеет инфекцией, и к ней сохранится иммунитет.

"Поэтому, даже если пойдет вторая волна, она затронет часть какого-то населения, но уже может быть не такого масштаба, как мы сейчас видим в Европе, но исключать нельзя, потому что вирусы этим и отличаются, их поведение еще мы не умеем до конца прогнозировать", - пояснила инфекционист.