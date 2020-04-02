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Пандемия коронавируса нового типа

В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 10 тыс. человек

В стране зафиксировали 127 летальных исходов

ОТТАВА, 2 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Канаде превысило 10 тыс. человек. Об этом сообщил в четверг Минздрав страны.

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В среду вечером ведомство проинформировало о 9,6 тыс. заразившихся. К настоящему времени в Канаде на наличие коронавируса проверено почти 257 тыс. человек, зарегистрировано 127 летальных исходов.

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января. Случаи инфицирования отмечены в 12 из 13 канадских регионов. Не затронутой вирусом остается только арктическая территория Нунавут.

Более половины канадских провинций ввели чрезвычайное положение. 21 марта премьер-министр Джастин Трюдо не исключил возможность объявления чрезвычайной ситуации на всей территории страны, а 29 марта сообщил, что в случае ухудшения обстановки на борьбу с пандемией могут мобилизовать и военных.

Теги
КанадаТрюдо, ДжастинПандемия коронавируса нового типа
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