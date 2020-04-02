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Пандемия коронавируса нового типа

Титов призвал освободить из-под ареста всех предпринимателей

Сильно изменилась работа правоохранительной системы, отметил бизнес-омбудсмен
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов считает необходимым выпустить из следственных изоляторов (СИЗО) всех предпринимателей в условиях коронавируса.

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"Коронавирус сильно отразился не только на экономике. Сильно изменилась работа правоохранительной системы. Суды, следствие, учреждения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) - все они из-за карантина очень заметно откорректировали свои стандартные процедуры. Мне кажется, сейчас жизнь сама подталкивает нас к разумному шагу: сегодня нужно выпустить из СИЗО всех бизнесменов, которым инкриминируют преступления в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности", - сказал бизнес-омбудсмен в четверг журналистам.

Также он предложил заменить домашний арест залогом. По его словам, проведение активных следственных мероприятий в данный период затруднительно, работа судов сокращена, границы перекрыты, "поэтому предположения следствия о том, что кто-то может скрыться, сейчас точно будут малообоснованны, а для предпринимателей это может стать шансом сохранить бизнес в крайне сложной ситуации".

Общественный представитель по защите прав осужденных предпринимателей, отбывающих наказание в местах лишения свободы, Юрий Осипенко поддерживает эту инициативу. "Чтобы предотвратить эпидемию, СИЗО срочно нужно "разгружать". Сейчас условия содержания там такие, что стоит туда попасть одному инфицированному, через два-три дня заболеют все, кто там находится, а это сотни человек. И к сотрудникам ФСИН это относится ровно в той же степени", - сказал он журналистам.

ТАСС пока не располагает комментарием ФСИН по данному вопросу.

Теги
РоссияТитов, Борис ЮрьевичПандемия коронавируса нового типа
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