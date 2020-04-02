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Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 2 тыс. человек

От последствий заболевания в стране умерли 53 человека

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 апреля. /ТАСС/. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии составило к вечеру четверга 2 069 человек. Об этом сообщает министерство здравоохранения и благополучия семьи на своем сайте.

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Ранее в 10:00 (07:30 мск) четверга ведомство сообщало о 1 834 случаях инфицирования и 36 летальных исходах. Согласно последней информации Минздрава, в Индии проходят лечение 1 860 пациентов с коронавирусом, 154 человека выздоровели, 53 умерли.

Премьер-министр Нарендра Моди призвал 23 марта власти всех штатов и союзных территорий обеспечить строгое соблюдение мер по поддержанию особого режима до 14 апреля включительно. Гражданам предписано никуда не ездить и по возможности не выходить из дома. Закрыты все города, в том числе Нью-Дели, Мумбаи, Калькутта, Ченнаи, Бангалор.

Теги
ИндияМоди, НарендраПандемия коронавируса нового типа
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