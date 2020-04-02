Эксперты: российская власть действует на упреждение в ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Решение президента РФ Владимира Путина о продлении режима нерабочих дней до конца апреля из-за ситуации с распространением коронавируса говорит о том, что власть действует на упреждение в борьбе с пандемией. Такое мнение в четверг высказали ТАСС эксперты по итогам второго обращения главы государства к россиянам из-за пандемии.

"Пик заражения не пройден, это самая адекватная мера (о продлении нерабочих дней - прим. ТАСС). В этой ситуации российская власть действует на упреждение, предпринимает эффективные и достаточно жесткие меры, но цель у них одна - не допустить распространения коронавируса", - считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

По мнению эксперта, такие меры необходимы, поскольку статистика заражения показывает рост. "Предположить, что завтра прекратится - оснований для этого нет никаких, если смотреть на то, как это происходило в других странах. Поэтому нужны такие меры и действия", - отметил Потуремский. Он добавил, что обращение главы государства "важное и ожидаемое".

В свою очередь, директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин считает, что было принято "не самое простое решение". "Президент дал четко понять, что он видит все издержки, трудности, с которыми столкнется страна... Тем не менее, вопрос безопасности и здоровья граждан стоит на первом месте, в этой связи принято решение несколько пожертвовать экономическим развитием, не отпуская все на самотек", - сказал эксперт.

Наряду с этим он отметил, что правительство демонстрирует "высочайшую эффективность" в том, что касается работы по предотвращению распространения коронавируса. В этой связи Данилин полагает, что будут приняты "эффективные и быстрые меры" для экономического восстановления. "Никакой паники не нужно, пугаться не надо, нужна минимальная солидарность и разумность для того, чтобы государство подготовилось к ликвидации этой эпидемии", - подчеркнул эксперт.

В России, по информации федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.