Кубань предлагает закрепить на федеральном уровне льготы на проезд по платным дорогам

КРАСНОДАР, 2 апреля. /ТАСС/. Депутаты Краснодарского края предлагают закрепить в федеральном законодательстве льготы на проезд по платным участкам автодорог для инвалидов, ветеранов и жителей населенных пунктов, прилегающих к этим участкам. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе законодательного собрания региона.

В 2019 году жители районов Краснодарского края, где есть платные участки дорог, проводили собрания граждан для того, чтобы добиться возможности бесплатного передвижения по этим участкам, также люди перекрывали движение по трассам.

"Кубанские парламентарии согласовали инициативы для внесения на [XXXII] конференцию Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА). Документ... предусматривает расширение перечня категорий транспортных средств, на которые предоставляется возможность бесплатного проезда по платным автодорогам и платным участкам <...> В частности, речь идет о предоставлении льгот инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны, Героям Советского Союза и России, Героям труда, а также жителям населенных пунктов, прилегающих к платным участкам автомобильных дорог", - говорится в сообщении.

Спикер краевого парламента Юрий Бурлачко сообщил, что сейчас эти вопросы в регионе решаются по договоренности с собственниками таких участок дорог. "Собственники, как правило, идут навстречу, однако этот вопрос зависим от конъюнктуры: сегодня ситуация одна, а завтра другая. В один момент, если не будет законодательного обеспечения, люди могут лишиться предоставленных льгот, поэтому данный вопрос должен быть урегулирован не на договорных условиях, а законодательно", - отметил он.

Также депутаты Кубани выступят на конференции с предложениями исключить из числа земельных участков, ограниченных в обороте, те, которые заняты объектами археологического наследия, наделить лицензирующий орган правом отказать в лицензии на производство и оборот алкогольной продукции, если заявитель привлекался за продажу продукции без маркировки, а также установить штраф за продажу немаркированного алкоголя.

Южно-Российская парламентская ассоциация, созданная в 2001 году, - консультативно-совещательный орган, который рассматривает законодательные инициативы регионов для дальнейшего внесения в федеральное правительство. XXXII конференция ЮРПА запланирована на май 2020 года.