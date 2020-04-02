Льготы - бизнесу, продукты - пенсионерам. Взаимопомощь в ЮФО во время коронавируса

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 апреля. /ТАСС/. Власти регионов Южного федерального округа начали принимать меры, чтобы поддержать бизнес, оказавшийся в сложной ситуации из-за ограничений, связанных с коронавирусом, снижается ставка по налогам, не взимается арендная плата и выдаются льготные кредиты. Предприниматели же помогают бороться с вирусом, кормят медиков бесплатными обедами, открывают тестирование на коронавирус и снабжают пенсионеров бесплатными продуктовыми наборами.
Новые случаи заражения и новые меры
Всего, по данным на 2 апреля, в округе 68 зараженных коронавирусом, из них 22 в Краснодарском крае, 16 в Крыму, девять в Ростовской области, восемь в Волгоградской, по пять человек в Севастополе и Адыгее, двое в Астраханской области и один в Калмыкии. Четыре человека вылечились и выписаны из больниц на Кубани, один - в Крыму.
В Ростовской области, где за сутки подтвердилось четыре случая заражения, усилен комплекс профилактических мер, сообщили в пресс-службе правительства области. В частности, в перечень организаций, деятельность которых приостановлена до особого распоряжения, включены букмекерские конторы, тотализаторы, пункты приема ставок и коллекторские агентства. Также в связи с ранее введенным режимом обязательной самоизоляции опубликован указ губернатора о том, что под запрет покидать дом не попадают граждане, которые ухаживают за своими близкими родственниками с хроническими заболеваниями или старше 65 лет, которые нуждаются в постороннем уходе, не запрещается доставка лекарств, продуктов и товаров первой необходимости для пожилых или болеющих хроническими заболеваниями их близкими родственниками.
В Крыму с полуночи четверга ограничено движение транспорта. У въезжающих в регион через Крымский мост проверяется самочувствие и измеряется температура. До 14 апреля не будут ходить межрегиональные пассажирские автобусы из Крыма по мосту через Керченский пролив, который связывает полуостров с остальной Россией. Речь идет только о пассажирском сообщении, грузовое не прерывается.
Также полностью ограничиваются пассажирские перевозки по автобусным и троллейбусным маршрутам междугороднего сообщения. В пресс-службе "Крымавтотранса" ТАСС сообщили, что пассажирам, которые приобрели билеты на междугородные и межрегиональные маршруты, будет компенсирована полностью их стоимость. "Но таких, очевидно, будет немного, потому что мы предупреждали о возможности такой меры [приостановке сообщения]", - сообщили в пресс-службе.
В республике Адыгея введен временный запрет на проведение ярмарок выходного дня, со 2 апреля в регионе закрыты рынки и ярмарки.
Поддержка для бизнеса
Власти регионов отмечают, что многие предприятия не могут полноценно работать из-за ограничительных мер, в том числе малый и средний бизнес, обеспечивающий значительную долю рабочих мест. Как следствие, предпринимаются меры для их поддержки. В Севастополе в четверг заксобрание утвердило поправки в региональное законодательство, благодаря которым снизятся налоги для компаний, работающих по отраслям: транспорт, гостиничный бизнес, общественное питание, сфера культуры, спорта и досуга, туристические и отдельные бытовые услуги.
"Документ предусматривает снижение платы за патент... мы предлагаем уменьшить максимальный размер потенциально возможного годового дохода и применить к этому доходу коэффициент 0,5. То есть уменьшить его в два раза. Ставка единого налога на вмененный доход по четырем видам деятельности уменьшается в два раза, до 7,5%", - говорится в сообщении правительства города. Уточняется, что также для отдельных видов деятельности до 1% снижается налог на доходы, ставка на доходы, уменьшенные на величину расходов - до 5%.
Волгоградская область готова предложить на 2020 год региональный пакет мер поддержки предпринимателей общим объемом более 4 млрд рублей. Предприниматели Краснодарского края, бизнес которых пострадал от распространения коронавируса, смогут получить займ до 1 млн рублей под 1% годовых от краевого Фонда микрофинансирования, сообщила пресс-служба администрации региона. Средства займа могут быть направлены на такие нужды, как выплата заработной платы, оплата ежемесячных арендных платежей, оплата коммунальных услуг.
Крупнейший банк Юга России "Центр-Инвест" с 1 апреля предоставляет кредитные каникулы клиентам, которые пострадают или уже пострадали от ограничительных мер на территории регионов присутствия банка. Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), являющийся системообразующим в Крыму, приступил к выдаче беспроцентных кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса на выплату заработной платы работникам. Также мерой могут воспользоваться системообразующие предприятий региона, где численность работающих составляет более 500 человек.
Губернатор области Василий Голубев подписал постановление, согласно которому субъекты малого бизнеса в 2020 году могут получить отсрочку арендной платы за пользование государственным имуществом Ростовской области (за исключением земельных участков). Заплатить за аренду можно равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды в 2021 году, или на иных условиях, предложенных арендатором, по согласованию сторон.
Поддержка от бизнеса
В свою очередь частные компании оказывают посильную помощь региональным властям, медикам и службам жизнеобеспечения. Так, ростовская компания, специализирующаяся на разработке и производстве дезинфицирующих средств, начала поставки продукции в розничную торговлю. В Ростовской области, как и во всей стране, дефицит таких препаратов.
В Крыму лаборатория "Гемотест" на этой неделе запустила платное тестирование на коронавирус. Как отмечала ранее руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская, жители Крыма все чаще обращаются с просьбой провести экспресс-обследования на коронавирус. В регионе ранее работали всего две лаборатории, которые не справлялись с нагрузкой.
В официальном Telegram-канале скорой помощи Симферополя сообщается, что неравнодушные жители региона подготовили и доставили 90 бесплатных горячих обедов и наборов свежих овощей врачам пяти подстанций.
В Калмыкии девять ресторанов объединились в единую сеть и также бесплатно кормят медицинских работников, которые в круглосуточном режиме дежурят в инфекционном госпитале и обсерваторах. "При этом они не просят их пиарить. Мы с благодарностью в это сложное время принимаем помощь от всех меценатов, которые, кстати, просят не называть их имен", - рассказал министр здравоохранения республики Юрий Кикенов, добавив, что в регионе нет необходимости в объявлении сбора средств у населения.
В Краснодаре один из сервисов велошеринга разрешил сотрудникам экстренных, медицинских, коммунальных и социальных служб бесплатно пользоваться велосипедами как альтернативой общественному транспорту. "Велосипед проще обезопасить, для этого необходимо дезинфировать только ручки и тормозные рычаги велосипеда", - отметили в пресс-службе компании.
Работа волонтеров
В каждом регионе созданы волонтерские центры, которые координируют работу добровольцев. Общественные организации, добровольческие объединения и просто неравнодушные жители помогают тем, кому нужна поддержка во время пандемии. В первую очередь, речь идет о людях пожилого возраста, для которых коронавирус наиболее опасен. В работе центров также помогает бизнес. Например, в Севастополе предприниматели предоставили продуктовые наборы для малообеспеченных пенсионеров, куда вошли крупы, консервы и некоторые другие продукты.
Представитель движения добровольцев "Сердце Севастополя" Анастасия Макеева рассказала ТАСС, что сейчас организация завершает работу над интерактивной картой. Она будет доступна в интернете и облегчит работу в условиях режима обязательной самоизоляции: будут отмечены адреса нуждающихся в помощи и волонтеров, которые смогут выбрать подопечных поблизости и не нарушать режим самоизоляции. Обычно пенсионеры просят сходить за продуктами или в аптеку, выгулять собаку.
"Мы очень хотим помочь и стараемся это сделать, но нашим бабушкам и дедушкам тоже надо стать более ответственными. Не раз за последние дни бывало так, что выходят волонтеры из подъезда, а за ними бабушка, которой они только что занесли продукты. Ей говорят, что нельзя, что опасно, а она: "Спасибо вам, вы тяжелое принесли, а я соль забыла попросить, но ничего, сама сбегаю!", - добавила собеседница агентства.
В Адыгее также работают штабы добровольцев, где могут получить помощь люди старше 60 лет и маломобильные граждане. По телефону горячей линии они оставляют заявку на доставку продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости, а также помощь с проведением платежей ЖКХ. По словам председателя Ресурсного центра добровольчества Адыгеи Ованеса Шекерьянца, в них вошли более 600 волонтеров по всей республике.
Около 140 студентов медакадемии Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского помогают врачам в медицинских учреждениях республики. "В основном они помогают врачам в работе с документацией, компьютерами, а также шесть наших студентов работают на горячих линиях Минздрава по вопросам коронавируса <…> Как отмечают студенты, для них это возможность помочь коллегам и получить практические навыки работы в системе здравоохранения", - сообщается на сайте вуза.