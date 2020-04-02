Льготы - бизнесу, продукты - пенсионерам. Взаимопомощь в ЮФО во время коронавируса

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 апреля. /ТАСС/. Власти регионов Южного федерального округа начали принимать меры, чтобы поддержать бизнес, оказавшийся в сложной ситуации из-за ограничений, связанных с коронавирусом, снижается ставка по налогам, не взимается арендная плата и выдаются льготные кредиты. Предприниматели же помогают бороться с вирусом, кормят медиков бесплатными обедами, открывают тестирование на коронавирус и снабжают пенсионеров бесплатными продуктовыми наборами.

Новые случаи заражения и новые меры

Всего, по данным на 2 апреля, в округе 68 зараженных коронавирусом, из них 22 в Краснодарском крае, 16 в Крыму, девять в Ростовской области, восемь в Волгоградской, по пять человек в Севастополе и Адыгее, двое в Астраханской области и один в Калмыкии. Четыре человека вылечились и выписаны из больниц на Кубани, один - в Крыму.

В Ростовской области, где за сутки подтвердилось четыре случая заражения, усилен комплекс профилактических мер, сообщили в пресс-службе правительства области. В частности, в перечень организаций, деятельность которых приостановлена до особого распоряжения, включены букмекерские конторы, тотализаторы, пункты приема ставок и коллекторские агентства. Также в связи с ранее введенным режимом обязательной самоизоляции опубликован указ губернатора о том, что под запрет покидать дом не попадают граждане, которые ухаживают за своими близкими родственниками с хроническими заболеваниями или старше 65 лет, которые нуждаются в постороннем уходе, не запрещается доставка лекарств, продуктов и товаров первой необходимости для пожилых или болеющих хроническими заболеваниями их близкими родственниками.

В Крыму с полуночи четверга ограничено движение транспорта. У въезжающих в регион через Крымский мост проверяется самочувствие и измеряется температура. До 14 апреля не будут ходить межрегиональные пассажирские автобусы из Крыма по мосту через Керченский пролив, который связывает полуостров с остальной Россией. Речь идет только о пассажирском сообщении, грузовое не прерывается.

Также полностью ограничиваются пассажирские перевозки по автобусным и троллейбусным маршрутам междугороднего сообщения. В пресс-службе "Крымавтотранса" ТАСС сообщили, что пассажирам, которые приобрели билеты на междугородные и межрегиональные маршруты, будет компенсирована полностью их стоимость. "Но таких, очевидно, будет немного, потому что мы предупреждали о возможности такой меры [приостановке сообщения]", - сообщили в пресс-службе.

В республике Адыгея введен временный запрет на проведение ярмарок выходного дня, со 2 апреля в регионе закрыты рынки и ярмарки.

Поддержка для бизнеса

Власти регионов отмечают, что многие предприятия не могут полноценно работать из-за ограничительных мер, в том числе малый и средний бизнес, обеспечивающий значительную долю рабочих мест. Как следствие, предпринимаются меры для их поддержки. В Севастополе в четверг заксобрание утвердило поправки в региональное законодательство, благодаря которым снизятся налоги для компаний, работающих по отраслям: транспорт, гостиничный бизнес, общественное питание, сфера культуры, спорта и досуга, туристические и отдельные бытовые услуги.

"Документ предусматривает снижение платы за патент... мы предлагаем уменьшить максимальный размер потенциально возможного годового дохода и применить к этому доходу коэффициент 0,5. То есть уменьшить его в два раза. Ставка единого налога на вмененный доход по четырем видам деятельности уменьшается в два раза, до 7,5%", - говорится в сообщении правительства города. Уточняется, что также для отдельных видов деятельности до 1% снижается налог на доходы, ставка на доходы, уменьшенные на величину расходов - до 5%.

Волгоградская область готова предложить на 2020 год региональный пакет мер поддержки предпринимателей общим объемом более 4 млрд рублей. Предприниматели Краснодарского края, бизнес которых пострадал от распространения коронавируса, смогут получить займ до 1 млн рублей под 1% годовых от краевого Фонда микрофинансирования, сообщила пресс-служба администрации региона. Средства займа могут быть направлены на такие нужды, как выплата заработной платы, оплата ежемесячных арендных платежей, оплата коммунальных услуг.