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Пандемия коронавируса нового типа
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Собянин продлил ограничительные меры в Москве до 1 мая

Продуктовые магазины и точки по продаже товаров первой необходимости в Москве продолжат работу
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Проведение массовых мероприятий запрещено в Москве до 1 мая 2020 года. Об этом сообщается указе мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованном в четверг.

"Запретить до 1 мая 2020 года проведение на территории города Москвы спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий", - говорится в тексте указа.

Также власти города запретили до 1 мая посещение 55 городских парков, усадеб и зон отдыха. Об этом сообщается в блоге мэра. "По режиму работы рекреационных территорий - до 1 мая 2020 года запрещается посещение 55 городских парков, усадеб и зон отдыха", - написал градоначальник.

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Соблюдение режима самоизоляции заболевшими COVID-19 в Москве будут контролировать с использованием современных технологий. "С сегодняшнего дня соблюдение режима самоизоляции заболевшими COVID-19 и членами их семей будет особо контролироваться с помощью современных технологий", - говорится в сообщении мэра.

Он добавил, что за нарушение режима предусмотрены серьезные наказания, т. к. это грозит опасностью для жизни и здоровья окружающих граждан. "Я очень прошу соблюдать все необходимые правила и предписания", - отметил Собянин.  

Кроме того, мэр сообщил, что в столице будет осуществляться электронный мониторинг местоположения зараженных новой коронавирусной инфекцией и проживающих с ними лиц. "Обязать граждан с наличием новой коронавирусной инфекции и совместно проживающих с ними лиц в целях контроля за соблюдением режима самоизоляции (изоляции) на дому по назначению медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы или в соответствии с постановлениями санитарных врачей применять технологии электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации, в том числе с использованием технических устройств и (или) программного обеспечения", - говорится в указе.

До 1 мая продолжит действовать запрет на работу в Москве салонов красоты, ресторанов, кафе и спортивных клубов. "В соответствии с моим указом магазины непродовольственных товаров, рестораны, спортивные клубы и аналогичные заведения, деятельность которых была ранее приостановлена, останутся закрытыми", - написал мэр.

Посещение школ учащимися приостановлено в столице до 1 мая, при этом сохраняется работа "дежурных" групп до 12 человек в 1-4 классах. "Временно приостановить с 21 марта 2020 года по 1 мая 2020 года включительно посещение обучающимися образовательных организаций, предоставляющих общее, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, а также профессиональных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, с обеспечением реализации образовательных программ общего и среднего профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации", - значится в указе.

Салоны связи, продовольственные рынки и зоомагазины продолжат работать в Москве в период действия режима самоизоляции, который продлили до 30 апреля. "Ограничения не распространяются на <...> на работу объектов розничной торговли, в которых заключаются договоры на оказание услуг связи, специализированных объектов розничной торговли, реализующих зоотовары", - говорится в документе.

Кроме того, открыты будут также продовольственные рынки.

Также продлено требования социального дистанцирования в 1,5-2 м на транспорте и в общественных местах до 1 мая в качестве одной из мер профилактики коронавируса. 

Кроме того, продлили обязательную самоизоляцию для граждан старше 65 лет. "С 26 марта 2020 года по 1мая 2020 года обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении 3 к настоящему указу. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах", - говорится в документе.

Власти города также продлили рекомендацию для граждан по возможности не посещать религиозные объекты. "Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов", - говорится в документе.

Набраться терпения и мужества

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан "набраться терпения и мужества" в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. "Очевидно, что пандемия не закончится быстро. Надо набраться терпения и мужества. Нам придется пережить тяжелые времена".

Он отметил, что опасность распространения COVID-19 - уже не теория. "Это - наша реальность. Есть тяжелобольные и умершие от этой болезни. Главный удар приходится по пожилым, но болезнь не щадит людей всех возрастов", - сказал мэр.

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В этой связи он заверил, что власти будут делать все возможное и невозможное, чтобы побороть беду, чтобы как можно меньше москвичей пострадало от коронавируса. "И очень важно сохранить нормальное функционирование города, его экономику и доходы граждан", - заметил Собянин.

Мэр выразил уверенность, что "город победит все проблемы". "И мы вернемся к нормальной жизни", - заключил мэр.

Президент России Владимир Путин в четверг в обращении к гражданам страны объявил о продлении нерабочих дней в РФ из-за коронавируса до 30 апреля. Он особо отметил, что нерабочие дни пройдут с сохранением за работниками их заработной платы. Ранее указом Путина нерабочая неделя с сохранением зарплат была объявлена с 30 марта по 5 апреля.

О вирусе

Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 45 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Число случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки возросло на 595 и составило 2475.

В новость были внесены изменения (20:25 время мск) — добавлены подробности по тексту.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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