Собянин отложил введение пропускного режима в Москве

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин отложил введение в городе пропускного режима, связанного с профилактикой распространения коронавирусной инфекции и необходимостью соблюдения гражданами режима самоизоляции. Об этом он написал в четверг на своем сайте.

"Опыт первой нерабочей недели показал, что пока такой необходимости нет. Большинство жителей города добросовестно выполняют требование оставаться дома", - написал он, отметив, что относительно этой меры возникло огромное количество вопросов.

По словам мэра, москвичи проявили ответственную гражданскую позицию и солидарность в борьбе против коронавируса, против общей беды. "Я искренне вам признателен. Поэтому пропускной режим передвижения по городу можно пока не вводить", - заметил мэр.

Собянин добавил, что к данному вопросу власти могут вернуться либо при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации, либо в случае роста количества нарушений домашнего режима. "Очень хочется надеяться, что в итоге не произойдет ни того, ни другого", - заключил Собянин.

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