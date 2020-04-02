Действие неиспользованных проездных в Москве будет продлено после 1 мая

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы приняли решение продлить после 1 мая срок действия проездных билетов на общественный транспорт при условии, что в период самоизоляции по ним было совершено не более шести поездок. Об этом сообщил в своем блоге в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.
"Срок действия неиспользованных проездных билетов на общественный транспорт будет продлен после 1 мая 2020 года при условии, что в период самоизоляции по ним было совершено не более шести поездок. Также будет продлено действие оплаченных школьных и студенческих проездных", - написал мэр.
Президент России Владимир Путин 2 апреля подписал указ о продлении нерабочих дней до 1 мая 2020 года. Субъекты Федерации вправе самостоятельно принимать решения о масштабах вводимых ограничений и сроках их действия. Все ранее введённые ограничения в Москве будут проведены до 1 мая.
Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 45 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.