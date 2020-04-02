Действие неиспользованных проездных в Москве будет продлено после 1 мая

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы приняли решение продлить после 1 мая срок действия проездных билетов на общественный транспорт при условии, что в период самоизоляции по ним было совершено не более шести поездок. Об этом сообщил в своем блоге в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

"Срок действия неиспользованных проездных билетов на общественный транспорт будет продлен после 1 мая 2020 года при условии, что в период самоизоляции по ним было совершено не более шести поездок. Также будет продлено действие оплаченных школьных и студенческих проездных", - написал мэр.