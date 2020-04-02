В Азербайджане с 5 апреля вводится ограничение на передвижение людей

БАКУ, 2 апреля. /ТАСС/. Власти Азербайджана в связи с коронавирусом вводят ограничения на передвижение людей, выйти из дома с 5 апреля можно будет только через обращение в систему электронного правительства за разрешением. Соответствующее постановление принял в четверг оперативный штаб при кабинете министров.

В документе отмечается, что решение принято с целью "охраны жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения".

Покидать дома жителям можно будет в трех случаях: при необходимости медпомощи; для приобретения продуктов и товаров повседневного спроса, лекарств, пользования банковскими и почтовыми услугами; участия в похоронах родственника. С этой целью необходимо будет отправить смс-сообщение.

"Покинуть место проживания можно лишь после получения положительного ответа портала электронного правительства", - подчеркивается в постановлении. При этом за продуктами, в аптеку, банк или на почту разрешается выходить лишь раз в день на два часа.

Ограничения не касаются работников госорганов и структур жизнеобеспечения, сотрудников правоохранительных органов, медиков, СМИ, дипломатов. Соблюдение ограничительных мер проконтролируют полицейские патрули. Нарушение ограничений на передвижение будет расцениваться как нарушение карантинного режима и влечет ответственность.

В Азербайджане с 24 марта был введен специальный карантинный режим, а с 31 марта запрещалось выходить из дома без острой необходимости. С начала вспышки коронавируса в стране зарегистрировано 400 случаев заражения, 41 из них - за последние сутки, 26 человек выздоровели, пятеро - умерли. В больницах остаются 369 инфицированных.