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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Москвы продлили "коронавирусные ограничения". Главное

© Сергей Бобылев/ТАСС

Сергей Собянин 2 апреля объявил о продлении ограничительных мер в Москве в связи с распространением коронавируса. Он призвал горожан "набраться терпения и мужества" в борьбе с пандемией.

Для предотвращения распространения инфекции:

  • До 1 мая действует запрет на работу ресторанов, кафе, спортклубов, салонов красоты, а также посещение 55 городских парков, усадеб и зон отдыха. Проведение массовых мероприятий также не разрешается. Продуктовые магазины и точки по продаже товаров первой необходимости в Москве продолжат работу.
  • Продлено требование соблюдать социальную дистанцию, а также обязательную самоизоляцию для граждан старше 65 лет.
  • Приостановлено посещение школ, при этом сохраняется работа "дежурных" групп до 12 человек в 1-4 классах.
  • После 1 мая будет продлено действие неиспользованных проездных при условии, что в период самоизоляции по ним было совершено не более шести поездок.
  • Вторую часть материальной помощи пожилым москвичам выплатят сразу после 14 апреля.
  • Будет осуществляться электронный мониторинг местоположения зараженных новой коронавирусной инфекцией и проживающих с ними лиц.
  • Введение в городе пропускного режима отложено. Власти могут вернуться к этому вопросу при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации или при росте числа нарушений домашнего режима. 
Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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