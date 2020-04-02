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Пандемия коронавируса нового типа

Ульяновский губернатор утвердит документ о выплатах врачам, лечащим людей с коронавирусом

Сергей Морозов также сообщил, что в регионе также серьезно укрепляется материально-техническая база больниц, на эти цели дополнительно направлено более 214 млн рублей

УЛЬЯНОВСК, 2 апреля. /ТАСС/. Правительство Ульяновской области намерено утвердить документ о специальных выплатах медицинским работникам, которые занимаются лечением пациентов с коронавирусом. Об этом в четверг сообщил ТАСС губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Президент России Владимир Путин в четверг в обращении к россиянам заявил, что благодарен всем, кто соблюдает рекомендации по профилактике коронавируса, особенно медикам. Он выразил уверенность, что все граждане страны присоединятся к словам благодарности медицинским работникам, которые держат оборону от наступающей эпидемии, лечат, спасают людей, предотвращают возникновение и развитие болезни.

"Президент абсолютно точно сказал, что наши врачи сейчас находятся на передовой, делают очень много для того, чтобы пандемия коронавируса не выкосила людей. Совсем скоро в Ульяновской области будет утвержден документ о дополнительных выплатах медработникам, которые борются с этой инфекцией", - сказал губернатор.

Морозов добавил, что в регионе также серьезно укрепляется материально-техническая база больниц. По его словам, на эти цели из резервного фонда дополнительно направлено более 214 млн рублей.

В Ульяновской области 2 апреля был выписан из больницы единственный в регионе заразившийся коронавирусом 15-летний подросток. Юноша из Димитровграда вернулся в регион после поездки в Англию. Заболевание, вызванное коронавирусом, протекало в легкой форме.

Теги
Морозов, Сергей ИвановичРоссияУльяновская областьПандемия коронавируса нового типа
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