Новый список краснокнижных животных принят в России

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Список Красной книги РФ обновлен впервые за 23 года, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Сегодня, 2 апреля, Минюст России утвердил приказы Минприроды России, подписанные министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным, об утверждении перечня объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, и порядка ведения Красной книги РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что список обновляется впервые за 23 года.

В результате проделанной работы только по самым многочисленным таксонам, млекопитающим и птицам в список занесено 43 новых объекта: 29 новых видов птиц и 14 млекопитающих. Включены и касатка, и косатка.

По данным Минприроды, среди 14 млекопитающих, впервые попавших в Красную книгу РФ, оказались плотоядная косатка, сайгак, черношапочный сурок, крапчатый суслик, песец, полосатая гиена, каспийский тюлень, несколько популяций северного оленя, кодарский подвид снежного барана и др.

Впервые занесены в Красную книгу страны 29 видов птиц, среди которых чернозобая гагара, малая колпица, серый гусь, гуменник, касатка, очковая гага, сибирская гага, камчатский тетеревятник, большой подорлик, большая белая куропатка, чернобрюхий глухарь, исландский песочник, малый веретенник и др.