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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

В ЮАР находятся более 150 россиян, стремящихся вернуться на родину

Самая большая группа - около 100 человек - находится в Кейптауне, сообщили в посольстве РФ

ПРЕТОРИЯ, 2 апреля. /ТАСС/. Более 150 граждан России, находящихся сейчас на территории Южно-Африканской Республики, хотели бы как можно скорее вернуться домой. Об этом сообщил ТАСС в четверг сотрудник консульского отдела посольства РФ в ЮАР.

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"Общее количество российских граждан, которые стремятся выехать из ЮАР на родину, составляет 155 человек, - отметил он. - Все они в основном туристы, застрявшие на юге Африки. Самая большая группа - около 100 человек - находится в приморском Кейптауне, остальные разбросаны по всей ЮАР".

С полуночи 26 марта в Южно-Африканской Республике действует карантин, введенный в связи с пандемией коронавируса нового типа. Передвижение людей ограничено практически полностью, закрыто все, кроме аптек, продуктовых магазинов и некоторых отделений банков. Для пересечения закрыты административные границы провинций, на дорогах установлены блокпосты. Карантин должен закончиться 16 апреля, однако власти могут продлить срок его действия в случае усиления пандемии.

Число инфицированных новым коронавирусом достигло сейчас в ЮАР 1 380 человек, пятеро заболевших умерли.

"Власти ЮАР не препятствуют выезду граждан РФ на родину, однако просят поставить их в известность за 72 часа до прибытия эвакуационного самолета", - отметил российский дипломат. По его словам, количество желающих вернуться в Россию может увеличиться по мере развития пандемии на юге Африки.

Теги
ЮАРРоссияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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