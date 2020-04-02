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Подсветку Дворцового моста в Петербурге сменили на синюю в поддержку людей с аутизмом

Она будет действовать до 06:00 мск 3 апреля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Компания по организации наружного освещения "Ленсвет" сменила цвет подсветки Дворцового моста в Санкт-Петербурге на синий ради международной акции привлечения внимания к проблеме аутизма "Зажги синим", проходящей во Всемирный день распространения информации о людях с аутизмом. Особая подсветка переправы будет действовать до 06:00 мск 3 апреля, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"В 20:05 мск цвет подсветки Дворцового моста дистанционно изменен на синий, который является международным символом аутизма. Такая подсветка будет работать до 06:00 мск третьего апреля. Цвет светового потока 600 светильников задан дистанционно сотрудником производственно-диспетчерской службы", - сказала собеседница агентства.

Санкт-Петербург участвует в акции "Зажги синим" с 2014 года. В городе, по данным фонда содействия решению проблем аутизма "Выход в Петербурге", проживает около 30 тыс. людей с диагнозом "расстройство аутистического спектра".

Второго апреля ежегодно с 2008 года проводится Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма (World Autism Awareness Day). Он был установлен резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 18 декабря 2007 года, в которой указывается на необходимость обеспечения детям и взрослым с аутизмом "возможности жить полной и содержательной жизнью".

Аутизм (от греч. "аутос" - сам) - психическое расстройство, связанное с нарушением развития головного мозга. Оно характеризуется, прежде всего, дефицитом социального взаимодействия, стереотипностью деятельности и нестандартной реакцией на информацию от органов чувств.

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