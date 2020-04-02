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Пандемия коронавируса нового типа

В Нижнем Новгороде байкеры будут развозить пожилым людям продукты и лекарства

Члены мотоклубов работают по свободному графику

ТАСС, 2 апреля. Мотоклубы в Нижнем Новгороде вступили в волонтерский штаб Общероссийского народного фронта (ОНФ) #Мы вместе, чтобы помогать пожилым людям в период действия режима самоизоляции на фоне коронавируса. Об этом в четверг сообщила пресс-служба администрации города.

"По словам президента мотоклуба "Ночные Волки - Нижний Новгород" Андрея Котова, они вместе с представителями клубов "Ночные валькирии", "Русские мотоциклисты Нижний Новгород", "Соколы" и "14.23 Городец" вступили в волонтерский штаб ОНФ для помощи маломобильным гражданам, пожилым людям, которые вынуждены оставаться дома на время распространения коронавирусной инфекции и введения карантина", - говорится в сообщении.

Как уточнил Котов, члены мотоклубов работают по свободному графику. В волонтерский штаб на круглосуточную горячую линию, в приложение "ОНФ.Помощь" или в месседжер поступает заявка от жителей на доставку лекарств, продуктов. Волонтеры рассматривают обращения в оперативном чате, куда поступают данные от координатора штаба. После этого необходимо явиться в штаб для получения индивидуальной защиты и выехать по нужному адресу.

Теги
РоссияНижегородская областьПандемия коронавируса нового типа
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