Глава Якутии продлил ограничительные меры из-за коронавируса до конца апреля

ТАСС, 2 апреля. Ограничительные меры, которые действуют в Якутии из-за ситуации с распространением коронавируса, продлятся до конца апреля. Об этом сообщил ТАСС в четверг глава республики Айсен Николаев.

В Якутии, где подтверждено 15 случаев заражения коронавирусом, режим полной самоизоляции распространяется на территорию двух городов и двух районов, которые являются "воротами в республику". Также действует обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из-за границы.

"После выступления президента я подписал указ о дополнительных ограничительных мерах. Во-первых, мы продлили те меры, которые у нас были, до 30 апреля включительно. Во-вторых, мы установили новые ограничения: с 4 апреля, с субботы, у нас все, кто прибывает в Якутию извне - не только из-за границы, но и из других субъектов РФ, должны будут уходить на карантин на 2 недели", - сказал Николаев.

По его словам, решение связано с тем, что вирус распространяется именно через тех, кто прибывает на территорию региона. "Пока что заболевание выявляется у тех, кто какое-то время был вне республики, и тех, кто с ними контактировал. Поэтому наша главная задача - установить карантинный подход во всех аэропортах и на железнодорожных вокзалах", - пояснил ТАСС глава Якутии.

Он отметил, что меры по карантину для въезжающих будут действовать на территории всего региона. При этом власти не видят оснований расширять режим полной самоизоляции для всех граждан на другие районы помимо тех, где он уже действует.

Президент России Владимир Путин в четверг объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля. Этот срок может быть уменьшен, если ситуация с коронавирусом улучшится, сообщил глава государства во втором за последнее время обращении к россиянам. По словам президента, пик распространения вируса как в мире, так и в России еще не пройден, а ситуацию в Москве не удается переломить, несмотря на усилия властей. Путин назвал происходящее "наступающей эпидемией".

Поддержка бизнеса

В то же время Николаев анонсировал новые меры поддержки как жителей Якутии, так и бизнеса. Он пояснил, что подписал в четверг указ о мерах по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности региона в условиях распространения коронавируса.

Так, для снижения напряженности на рынке труда будет увеличено финансирование из бюджета на временную занятость работников, повышение квалификации, трудовую мобильность, общественные работы и самозанятость. Увеличивается размер пособия по безработице до уровня минимального размера оплаты труда. Запрещается необоснованно увольнять работников и снижать среднюю зарплату бюджетников.

Застройщики и генподрядчики освобождаются от имущественного и транспортного налогов, получают отсрочку арендной платы по земельным участкам государственной и муниципальной собственности. Ставка по упрощенной системе налогообложения для них снижается до 5%.

Дополнительную поддержку получит и агропромышленный комплекс: власти региона вводят мораторий на начисление и взыскание штрафов, пеней и оплату основного долга и процентов по договорам целевого займа для местных товаропроизводителей до конца 2020 года. Регион будет субсидировать часть затрат, связанных с риском роста цен на завозимое из-за пределов республики сырье.

Отдельные меры разработаны для малого и среднего бизнеса - устанавливается ряд дополнительных льгот по налогам.

Вводятся новые меры социальной поддержки: страхование и дополнительные выплаты для медработников, а также единовременные выплаты из регионального материнского капитала в размере 15 тыс. рублей для семей с детьми. Малоимущим семьям будет закуплена компьютерная техника для дистанционного обучения детей, будут компенсированы расходы на оплату интернета.