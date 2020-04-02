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Пандемия коронавируса нового типа

В Подмосковье носителей коронавируса и их близких обязали указывать свою геолокацию

Мера действует со 2 апреля

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Жителей Московской области, которые являются носителями коронавирусной инфекции, а также совместно проживающих с ними, обязали со 2 апреля указывать в электронной системе мониторинга свою геолокацию. Об этом сообщает в четверг пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

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"Андрей Воробьев подписал постановление об усилении мер по борьбе с коронавирусом. Нововведения со 2 апреля: граждан с COVID-2019 и совместно проживающих с ними обязывают применять технологии электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, власти Подмосковья расширили список людей, которые должны сдать анализ на коронавирус.

"Расширяется группа лиц, которым за счет бюджета МО должны обязательно сделать тест на COVID-2019: контактировавшие с больным COVID-2019; с диагнозом "внебольничная пневмония", старше 65 лет с симптомами респираторного заболевания; медицинские работники, имеющие риски инфицирования COVID-2019 на рабочих местах (еженедельное тестирование); находящиеся в учреждениях постоянного пребывания (например, кадетские корпуса, дома- интернаты, учреждения ФСИН России)", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин второго апреля подписал указ о продлении нерабочих дней до 1 мая 2020 года. Субъекты Федерации вправе самостоятельно принимать решения о масштабах вводимых ограничений и сроках их действия.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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